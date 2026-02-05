عاجل : بعد رد الامام المفدى السيد الخامنئي اذن لا شيء ... مسؤول أمريكي: واشنطن وافقت على عقد اجتماع مع الإيرانيين
سوريا - لبنان - فلسطين

فلسطين: إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال واستمرار الغارات ونسف المباني في غزة


 

 

أصيبت سيدة فلسطينية، فجر اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال، في ظل مواصلة قواته غاراتها الجوية وعمليات نسف المباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ أستهدفت غارات صهيونية شرق مدينة غزة شمالي القطاع، وشرق مدينة دير البلح وسطه، وشرق مدينة خان يونس جنوبًا، في مناطق لا يزال جيش الاحتلال يفرض سيطرته عليها.

وفي خان يونس، أصيبت مواطنة (28 عاما) برصاص قوات الاحتلال داخل خيمتها قرب دوار أبو حميد وسط المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مروحية صهيونية، وقصف نفذته الزوارق الحربية على شاطئ بحر المدينة.

وفي مدينة غزة، نسف جيش الاحتلال مباني ومنشآت شرقي حي التفاح، بالتوازي مع غارة جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الصهيونية على الحي ذاته. كذلك شن الطيران الحربي الصهيوني غارات جوية على مناطق انتشار قواته شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وجاء هذا التصعيد بعد يومين داميين استشهد خلالهما 23 فلسطينيًا جراء هجمات صهيونية متفرقة، فيما المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال “يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي، ما أدى منذ سريانه إلى استشهاد 556 فلسطينيا وإصابة نحو 1500 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء”.

فيما خلفت الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، التي استمرت عامين، نحو 72 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية.

فيسبوك