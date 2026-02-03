الشيخ نعيم قاسم: موقفنا الدفاع ولن نستسلم

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، ان موقف حزب الله هو الدفاع وليس الاستسلام، مبينا ان المقاومة الاسلامية في لبنان تواجه عدوانًا وجوديًا يهدف إلى إلغاءها.

وقال الشيخ قاسم في كلمة له بالذكرى 33 لتأسيس المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، ان "العدو يحتل أرضنا، وهذا الوطن لنا مع إخواننا وأحبّتنا، ولن نقبل التنازل عن أي شبر من الأرض، فيما يعتدي على شريحة من هذا الوطن، وهو ما يضع المسؤولية على عاتق الجميع".

وأضاف "عندما يتحدّث الغرب عن أمن (إسرائيل)، فهم في الحقيقة يريدون (إسرائيل) الكبرى"، مضيفا "نحن اليوم في مرحلة الدفاع عن أرضنا وحقّنا ووجودنا، ونواجه عدوانًا وجوديًا يهدف إلى إلغائنا".

وقال الشيخ قاسم موجها حديثه للمسؤولين اللبنانيين "اشرحوا لهم بأنكم لا تستطيعون الضغط على أهل وطنكم لأنهم قدموا الكثير من التضحيات"، مضيفا "بالنسبة إلينا موقفنا هو الدفاع وليس الاستسلام".

وأضاف "من لديه إرادة وإيمان وحق وسيادة يستطيع أن ينجز، ولا يستطيع العدو أن يأخذ أرضنا"، مبينا "عندما يعجز العدو عن استهداف المقاتلين، يلجأ إلى استهداف المدنيين، والمنازل، والبلديات، ويقتل كلّ من تطاله يده".

وتابع "علينا أن نقول لا للعدو بقدر ما نستطيع، وألّا نستسلم، وأن نواجهه، لأن ذريعة إبطال القوة ليست سوى مقدّمة لإنهاء وجودنا"، مشيرا الى ان "العدو يحتل أرضنا، وهذا الوطن لنا مع إخواننا وأحبّتنا، ولن نقبل التنازل عن أي شبر من الأرض، فيما يعتدي على شريحة من هذا الوطن، وهو ما يضع المسؤولية على عاتق الجميع".