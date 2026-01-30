اعتداءات متواصلة للإحتلال على جنوب لبنان واستشهاد مواطن في صديقين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على جنوب لبنان في انتهاك واضح ومتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث أفادت مصادر ميدانية بغارة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة العاصي في بلدة صديقين - قضاء صور، أدت إلى استشهاد مواطن، وفق بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

العدوان الإسرائيلي يتواصل على جنوب لبنان في خرق صارخ لوقف إطلاق النار.. استشهاد مواطن في صديقين وتوغل دبابات في يارون

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من منطقة الشاليهات في الحي الغربي لمدينة الخيام، فيما قصفت مدفعية الاحتلال بقذائف ضوئية منطقة جبل كحيل في بلدة مارون الراس.

وفي خرق مباشر للسيادة اللبنانية، توغلت دبابة "ميركافا" وآليتان عسكريتان لجيش الاحتلال مساء الخميس باتجاه شرق بلدة يارون الحدودية، وتمركزت قرب أحد المنازل التي سبق تفجيرها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وعلى الفور، تحركت دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفل نحو منطقة التوغل، بعد أن سبق ذلك إطلاق قذيفتين مدفعيتين على أطراف يارون من قبل مدفعية الاحتلال، إلى جانب تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع بياض بليدا باتجاه وسط البلدة.

وتأتي هذه الاعتداءات المتواصلة في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مطالب لبنانية متكررة بضرورة وقف الانتهاكات والالتزام الكامل بالقرار الدولي.