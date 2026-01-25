سوريا.. اتهامات متبادلة بين الجيش و"قسد" بخرق وقف النار

تبادلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الأحد، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل توتر ميداني تشهده عدة مناطق شمالي البلاد، وذلك بعد ساعات من الهدوء الذي أعقب تمديد الاتفاق لـ15 يوماً.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "قسد" استهدفت بقذيفة "هاون"، من مناطق سيطرتها في مدينة عين العرب (كوباني)، مدخل قرية الجامل في ريف جرابلس، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

من جهتها، قالت قوات سوريا الديمقراطية، إنه على الرغم من اتفاقية تمديد وقف إطلاق النار، إلا أن الجيش السوري يشن في هذه الأثناء "هجمات على قرى شيخلر/الشيوخ، وزيرك غربي مدينة كوباني، إضافة إلى قرية الجلبية في جنوب شرقي المدينة"، معتبرة ذلك "خرقاً واضحاً للهدنة".

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، في كافة قطاعات عمليات الجيش السوري لمدة 15 يوماً، وذلك اعتباراً من الساعة 23:00 (بالتوقيت المحلي) مساء السبت، فيما قالت "قسد" حينها إن الاتفاق جاء "بوساطة دولية"