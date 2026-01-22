لبنان يطالب روسيا بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

استقبل وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، مؤكدا خلال اللقاء على متانة العلاقات بين لبنان وروسيا وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، حيث أوضح رجي أنه طلب من موسكو ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، والانسحاب من النقاط المحتلة، والعمل على تحرير الأسرى اللبنانيين.

وأضاف أن لبنان يسعى إلى أن تتوسط روسيا مع الدول المعنية لتغليب الحلول الدبلوماسية في لبنان، ولتسهيل تنفيذ قرار الحكومة اللبنانيّة بشأن حصر السلاح، بما يعزز سيادة الدولة وأمن المواطنين. فيما تركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وروسيا، في إطار جهود مشتركة لدعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق الحلول السلمية للنزاعات القائمة.