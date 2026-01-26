الكيان الصهيوني يرش أراضي سورية بمادة مجهولة!

أفادت قناة الإخبارية الاثنين بأن مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع مديرية البيئة بدأت بأخذ عينات من نباتات تم رشها بمادة مجهولة عبر طيران زراعي إسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي، فقد جاء ذلك بعدما رصد الطيران الزراعي الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض يوم 24-25 يناير 2026 فوق أراض زراعية قرب السياج الفاصل مع الجولان المحتل، ورش مواد مجهولة أثارت مخاوف بشأن سميتها للغطاء النباتي والمراعي، وسبق الحادث قصف إسرائيلي مدفعي في المنطقة يوم 22 يناير.

كما تشهد مناطق ريف القنيطرة والشريط الحدودي السوري–الإسرائيلي توغلات إسرائيلية متكررة منذ سنوات تشمل غارات جوية، تحليقات للطيران الاستطلاعي والزراعي واستهداف البنية التحتية والزراعية. وتبرر إسرائيل هذه العمليات عادة بـ"ضبط نشاطات حزب الله أو الجماعات الموالية لإيران"، فيما تؤكد السلطات السورية والمزارعون المحليون أن هذه الأنشطة تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين والمزارع وتفاقم التوتر على الحدود.

كذلك تأتي هذه التوغلات في إطار التصعيد الأمني المستمر منذ حرب 1973 والاتفاقيات اللاحقة حول مناطق الفصل، خاصة في الجولان المحتل ومحيط القنيطرة، حيث تتأثر الحياة الزراعية والمعيشية للسكان المحليين بشكل متكرر.