سوريا - لبنان - فلسطين

الكيان الصهيوني يرش أراضي سورية بمادة مجهولة!


أفادت قناة الإخبارية الاثنين بأن مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع مديرية البيئة بدأت بأخذ عينات من نباتات تم رشها بمادة مجهولة عبر طيران زراعي إسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي، فقد جاء ذلك بعدما رصد الطيران الزراعي الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض يوم 24-25 يناير 2026 فوق أراض زراعية قرب السياج الفاصل مع الجولان المحتل، ورش مواد مجهولة أثارت مخاوف بشأن سميتها للغطاء النباتي والمراعي، وسبق الحادث قصف إسرائيلي مدفعي في المنطقة يوم 22 يناير.

كما تشهد مناطق ريف القنيطرة والشريط الحدودي السوري–الإسرائيلي توغلات إسرائيلية متكررة منذ سنوات تشمل غارات جوية، تحليقات للطيران الاستطلاعي والزراعي واستهداف البنية التحتية والزراعية. وتبرر إسرائيل هذه العمليات عادة بـ"ضبط نشاطات حزب الله أو الجماعات الموالية لإيران"، فيما تؤكد السلطات السورية والمزارعون المحليون أن هذه الأنشطة تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين والمزارع وتفاقم التوتر على الحدود.

كذلك تأتي هذه التوغلات في إطار التصعيد الأمني المستمر منذ حرب 1973 والاتفاقيات اللاحقة حول مناطق الفصل، خاصة في الجولان المحتل ومحيط القنيطرة، حيث تتأثر الحياة الزراعية والمعيشية للسكان المحليين بشكل متكرر.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكيان الصهيوني يرش أراضي سورية بمادة مجهولة!
سوريا.. اتهامات متبادلة بين الجيش و"قسد" بخرق وقف النار
سياسي فلسطيني: مجلس السلام فى غزة لا يستند إلى الشرعية الدولية
سوريا: وزارة الداخلية تعلن السيطرة على سجن الأقطان في الرقة
ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 71562 شهيدا و 171379 مصابا
لبنان يطالب روسيا بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
وفاة رفعت الأسد عن عمر يناهز الـ90 عامًا
لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء.. المرصد السوري يحذر من كارثة إنسانية في مدينة كوباني
 صورة تظهر حجم الدمار في مجمع "الأونروا" بالقدس بعد الاقتحام الصهيوني
الجيش الصهيوني يجري مناورات في الجليل
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك