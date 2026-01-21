 صورة تظهر حجم الدمار في مجمع "الأونروا" بالقدس بعد الاقتحام الصهيوني

أظهرت مشاهد بثتها القناة 12 الإسرائيلية حجم الدمار الذي لحق بمجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الذي اقتحمته القوات، حيث أظهرت الصورة الخراب والدمار داخل المجمع.

واقتحمت الثلاثاء القوات الإسرائيلية مجمع الأونروا في القدس، وهدمت جزءا من مبانيه ومنشآته داخل الساحة، وأنزلت علم الأمم المتحدة ورفعت العلم الإسرائيلي بحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

كذلك وصفت الأونروا والأمم المتحدة ما جرى بأنه "هجوم غير مسبوق" وانتهاك خطير لحصانة مقار المنظمات الدولية، في سياق مسار متدرج لدفع الوكالة خارج القدس وتقويض دورها في قضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما حذرت مؤسسات حقوقية من أن هدم المقر يمهد لاستهداف مؤسسات دولية أخرى وسط صمت دولي متزايد، في وقت تخطط فيه السلطات الإسرائيلية لإقامة نحو 1400 وحدة سكنية استيطانية على أنقاض المقر السابق على مساحة تقارب 42 دونما في الشيخ جراح.