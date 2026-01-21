الجيش الصهيوني يجري مناورات في الجليل

بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مناورات بمنطقة الجليل شمال البلاد، حيث ذكر الجيش الصهيوني في بيان إنه "في إطار التمرين، تلحظ حركة نشطة لقوات الأمن في المنطقة"، مؤكدا أنه "لا يوجد خشية من وقوع حدث أمني".

وأوضح البيان أنه "في حال وقوع حدث حقيقي، سيتم تحديث السكان من قبل قوات الأمن".

وتأتي هذه المناورات في إطار سلسلة من التدريبات العسكرية التي أجرتها فرقة الجليل بالجيش الإسرائيلي في الأسابيع الماضية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان، استعدادا لتصعيد عسكري على خلفية ما وصفه الجيش بـ"تعاظم قدرات حزب الله اللبناني".