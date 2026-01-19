مليشيات الجولاني تدخل مدينة الشدادي جنوب الحسكة

أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين ( 19 كانون الثاني 2026 )، بأن قوات ابو محمد الجولاني دخلت مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة، في وقت أعلنت فيه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تصدي مقاتليها لهجمات متكررة استهدفت سجن الشدادي، قبل أن تؤكد أن السجن خرج حالياً عن سيطرتها.

وقالت قسد في تصريح صحفي إن "سجن الشدادي يضم سجناء من داعش" الارهابي مشيرة إلى "سقوط عشرات القتلى والجرحى من صفوفها خلال التصدي للهجوم".

فيما لفتت إلى أن "التحالف الدولي لم يتدخل لوقف الهجمات رغم الدعوات المتكررة".

من جانبه، أعلن مدير إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية "وصول قوات الجيش إلى محيط سجن الأقطان في محافظة الرقة لتأمينه".

وذكرت قسد أنها "نسقت مع التحالف الدولي لنقل معتقلي داعش الارهابي المحتجزين في سجن الأقطان إلى أماكن آمنة"، مؤكدة أنه "رغم هذا التنسيق لم يتخذ التحالف حتى الآن أي خطوات عملية بهذا الشأن".