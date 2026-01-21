سوريا - لبنان - فلسطين

لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء.. المرصد السوري يحذر من كارثة إنسانية في مدينة كوباني


أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بأن مدينة عين العرب (كوباني) شمال وشرق سوريا تواجه وضعاً إنسانياً كارثياً، في ظل تصاعد العمليات العسكرية وفرض حصار كامل على المدينة ومحيطها، ما أدّى إلى انهيار شبه تام في مقوّمات الحياة الأساسية، وعرّض آلاف المدنيين لمخاطر جسيمة تهدد حياتهم.

وذكرت مصادر محلية للمرصد أن "المدينة تشهد انقطاعاً تاماً لمياه الشرب، بالتزامن مع انقطاع كامل للتيار الكهربائي، الأمر الذي تسبّب بتوقّف المرافق الصحية وتعطّل أنظمة ضخ المياه وشبكات الاتصالات، إضافة إلى عزل المدينة بشكل شبه كامل عن محيطها الخارجي، ما يعيق أي استجابة إنسانية طارئة".

وتابع، ان "الأسواق تشهد نفاداً كاملاً لمادة الطحين وغياباً شبه تام للخبز، إلى جانب نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال، ما فاقم معاناة السكان، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، مع انعدام شبه كامل لمادة الوقود، ما أدّى إلى توقّف وسائل النقل والمولدات الكهربائية والمرافق الحيوية".

وتشهد القرى المحيطة بمدينة كوباني موجات نزوح داخلي متسارعة نحو مركز المدينة، فراراً من العمليات العسكرية في الأرياف، الأمر الذي يزيد الضغط على الموارد المحدودة داخل المدينة، ويرفع من حجم الاحتياجات الإنسانية، خاصة في مجالات المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية، بحسب المرصد أيضاً.

وحذّرت مصادر المرصد من أن "استمرار الحصار وانقطاع الخدمات الأساسية ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، في ظل تزايد مخاطر سوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال والرضّع، وتفاقم الضغوط النفسية والاجتماعية على الأسر، إضافة إلى تنامي مخاطر الحماية التي تتعرّض لها النساء والفتيات في ظل غياب آليات الدعم والخدمات الأساسية".

