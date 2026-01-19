سوريا - لبنان - فلسطين

الإعلام العبري: اعتقالات ليلية وتحقيقات تهز الكيان الصهيوني، ضمن ملف سري للغاية


 

 

شهدت مدن إسرائيلية توترا عقب حملة اعتقالات نفذتها قوات خاصة بحق شبان وطلاب مدارس دينية بشبهة تورطهم بقضية امنية، حيث ذكر الاعلام العبري إن "محكمة الصلح في القدس أصدرت أمر حظر نشر شامل يتعلق بالقضية، التي تتمحور حول شبهات خطيرة بـ"التواصل مع عميل أجنبي". واضاف ان الحظر يشمل جميع تفاصيل التحقيق، بما في ذلك هويات المشتبه بهم، وعدد المتورطين، وطبيعة الوقائع، أو أي معلومات قد تؤدي إلى كشفهم.

كذلك اكد الاعلام الإسرائيلي ان المشتبه بهم نقلوا إلى تحقيق أمني مكثّف، ومن المتوقع عرضهم على المحكمة لطلب تمديد توقيفهم خلال الأيام المقبلة. كما لفت الى أن هذه الجلسات، هي الأخرى، يُرجّح أن تُعقد خلف أبواب مغلقة بسبب القيود القانونية الصارمة المفروضة على الملف.

فيما لا يزال أمر حظر النشر ساريا حتى إشعار آخر، فيما تعيش الأوساط الحريدية في المدن التي شهدت الاعتقالات حالة من الترقب، في ظل حجم العملية وطبيعة الشبهات الخطيرة المنسوبة إلى الشبان الموقوفين.

