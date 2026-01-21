سوريا: مقتل 7 وإصابة 20 في حصيلة أولية لتفجير مستودع ذخيرة فخخته قسد بريف الحسكة

أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 كحصيلة أولية لتفجير مستودع ذخيرة فخخته "قسد" قبل انسحابها من بلدة اليعربية بريف الحسكة، فقد ذكرت قناة "الإخبارية السورية" بأن "قوات سوريا الديمقراطية" فخخت مستودعا للذخيرة في بلدة اليعربية بريف الحسكة وقامت بتفجيره بعد انسحابها من المنطقة. كما تدوال ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر موقع الانفجار مؤكدين سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى جراء الانفجار.

ومساء أمس الثلاثاء، حذّرت وزارة الدفاع السورية قوات "قسد" - في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ - من أي محاولة لاستهداف الجيش السوري، أو قوات الأمن الداخلي.

وقال ناشطون إن الانفجار وقع الضبط عند معبر اليعربية. كذلك يوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع السورية مواصلة الجيش السوري تقدمه في مناطق عدة كانت تحت سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا، كما أظهرت فيديوهات سيطرته على منفذ اليعربية الحدودي مع العراق.