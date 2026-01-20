عبدي: مخيم الهول يتعرض منذ مساء أمس لهجمات عنيفة

حذّر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اليوم الثلاثاء ( 20 كانون الثاني 2026 )، من تصاعد خطير في الهجمات التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً أن منشآت احتجاز عناصر تنظيم داعش الارهابي ، ولا سيما في الشدادي ومخيم الهول، باتت عرضة لتهديدات مباشرة ومحاولات اقتحام بالقوة.

وقال عبدي في تصريح صحفي إن "مخيم الهول يتعرض منذ مساء أمس لهجمات عنيفة، شملت محاولات السيطرة باستخدام أرتال عسكرية ومدرعات ودبابات، ما أجبر حراس المخيم على الانسحاب، محذراً من تداعيات أمنية بالغة الخطورة في حال استمرار هذه الهجمات".

ودعا في الوقت نفسه التحالف الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية منشآت احتجاز عناصر تنظيم داعش.