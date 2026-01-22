ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 71562 شهيدا و 171379 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023، إلى 71 ألفا و562 شهيدا، و171 ألفا و379 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 11 شهيدا جديدا و7 إصابات، لافتة إلى ارتفاع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الاول الماضي إلى 477 شهيدا، و1301 مصاب".

ولفتت إلى أن عمليات البحث عن ضحايا آخرين تحت ركام البنايات التي دمرها الكيان الصهيوني أفضت إلى انتشال 713 شهيدا، مؤكدة أن هناك آلافا أخرى من الجثث لا تزال عالقة بين أكوام الخراسانات نتيجة الغارات والقصف المدفعي الصهيوني"