لبنان: حزب الله يعلن استهداف منظومة الدفاعات الجويّة في معالوت ونهاريا بصليات صاروخيّة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، اليوم الأحد، استهداف منظومة الدفاعات الجويّة في معالوت ونهاريا بصليات صاروخيّة، فقد ذكر الحزب في بيان، أنه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:30 الأحد 15/03/2026 منظومة الدفاعات الجويّة في معالوت ترشيحا، بصلية صاروخيّة".

كذلك لفت في بيان آخر، الى أنه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:00 الأحد 15/03/2026 بصلية صاروخيّة".