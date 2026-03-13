إصابة شخصية بارزة في حزب "شاس" بعملية طعن في تل أبيب

أكدت مصادر عبرية، مساء اليوم الخميس، إصابة مستوطن بجراح حرجة، في عملية طعن بتل أبيب وسط فلسطين المحتلة.

وقالت تقارير عبرية، إن عملية الطعن في "رمات غان" بتل أبيب؛ استهدفت شخصية بارزة في حزب "شاس" الإسرائيلي الديني المتطرف، والذي يعمل رئيسا للمجلس الديني في "رمات غان".

وأعلنت قوات الاحتلال، اعتقال منفذ عملية الطعن في "رمات غان" والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة.

وتشير التقديرات الإسرائيلية الأولية، إلى أن العملية قد تكون على خلفية قومية.