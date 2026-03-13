الجيش الصهيوني يعلن استهداف أصول "القرض الحسن" ومستودعات لـ"حزب الله" في بيروت والبقاع

أعلن الجيش الصهيوني اليوم الجمعة أنه شن عشرات الغارات على بنى تحتية لـ"حزب الله" في بيروت والبقاع وجنوب لبنان، حيث أوضح بيان صادر عن الجيش أن الغارات استهدفت أصول جمعية "القرض الحسن" وأصولا مالية مهمة أخرى تابعة للحزب في جميع أنحاء لبنان، بهدف "زيادة إضعاف التنظيم الذي يستخدم أموال المدنيين لتقديم خدمات مالية ولتعزيز النشاط الإرهابي".

كما لفت البيان إلى أن هذه الغارات تأتي بالإضافة إلى سلسلة غارات سابقة ضد الجمعية، مؤكدا أنها "عطلت عملياتها بشكل فعال وكامل، وأضرت بشكل كبير بقنوات بناء قوة التنظيم".

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف حوالي 10 منشآت لتخزين أسلحة تابعة لـ"حزب الله" في سهل البقاع ومناطق إضافية في جنوب لبنان، موضحا أن عدة منشآت استهدفت في المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني، والتي انطلقت منها عمليات إطلاق باتجاه إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.