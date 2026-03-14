تحرك سوري مفاجئ على حدود لبنان


‎كشف تقرير إسرائيلي عن تطورات عسكرية لافتة على الحدود اللبنانية – السورية، قد تنذر بمرحلة جديدة من التوتر في المنطقة، وسط مخاوف من احتمال دخول قوات تابعة للجيش السوري إلى الأراضي اللبنانية، وما قد يترتب على ذلك من مواجهة مباشرة مع حزب الله. ‎وبحسب تقرير بثته "القناة 12 الإسرائيلية"، بدأ عناصر تابعون للرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف أيضاً باسم أبو محمد الجولاني، خلال اليومين الماضيين بإزالة ألغام زرعتها القوات السورية نفسها قبل أشهر على عدد من النقاط الحدودية بين سوريا ولبنان، ولا سيما في منطقة وادي خالد والبقاع الشمالي.

كما لفت التقرير إلى أن عملية إزالة الألغام تجري بصورة هادئة، ويُعتقد أنها تأتي في إطار استعدادات محتملة لدخول قوات سورية إلى داخل الأراضي اللبنانية. ووفق المعلومات الواردة، فإن القوات التي قد تنتشر في تلك المناطق تضم وحدات من مقاتلين أجانب منضوين ضمن تشكيلات الجيش السوري.

كذلك أوضح التقرير أن الهدف من هذه الخطوة قد يكون فتح جبهة ضغط إضافية على حزب الله، عبر إشغاله عسكرياً على جبهة ثانوية في شمال لبنان وشرقه، في وقت يواصل فيه مواجهة الضغوط العسكرية الإسرائيلية على الجبهة الجنوبية.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
