تحرك سوري مفاجئ على حدود لبنان

‎كشف تقرير إسرائيلي عن تطورات عسكرية لافتة على الحدود اللبنانية – السورية، قد تنذر بمرحلة جديدة من التوتر في المنطقة، وسط مخاوف من احتمال دخول قوات تابعة للجيش السوري إلى الأراضي اللبنانية، وما قد يترتب على ذلك من مواجهة مباشرة مع حزب الله. ‎وبحسب تقرير بثته "القناة 12 الإسرائيلية"، بدأ عناصر تابعون للرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف أيضاً باسم أبو محمد الجولاني، خلال اليومين الماضيين بإزالة ألغام زرعتها القوات السورية نفسها قبل أشهر على عدد من النقاط الحدودية بين سوريا ولبنان، ولا سيما في منطقة وادي خالد والبقاع الشمالي.

كما لفت التقرير إلى أن عملية إزالة الألغام تجري بصورة هادئة، ويُعتقد أنها تأتي في إطار استعدادات محتملة لدخول قوات سورية إلى داخل الأراضي اللبنانية. ووفق المعلومات الواردة، فإن القوات التي قد تنتشر في تلك المناطق تضم وحدات من مقاتلين أجانب منضوين ضمن تشكيلات الجيش السوري.

كذلك أوضح التقرير أن الهدف من هذه الخطوة قد يكون فتح جبهة ضغط إضافية على حزب الله، عبر إشغاله عسكرياً على جبهة ثانوية في شمال لبنان وشرقه، في وقت يواصل فيه مواجهة الضغوط العسكرية الإسرائيلية على الجبهة الجنوبية.