سوريا: وزارة الداخلية تعلن السيطرة على سجن الأقطان في الرقة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، عن السيطرة على سجن الأقطان في محافظة الرقة، إذ ذكرت الوزارة في بيان إنه "تمت السيطرة على سجن الأقطان في محافظة الرقة، وأن فرقا متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب تولت مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله".

كما أوضح البيان أن "السلطات السورية ملتزمة بمبادئ سيادة القانون وستعمل على متابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي"، حيث كان الجيش السوري قد تسلم في وقت سابق المسؤولية الأمنية عن سجن الأقطان، الذي يضم معتقلين من داعش تطبيقا لاتفاق الثامن عشر من يناير بين قسد والحكومة السورية.