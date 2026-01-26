سوريا - لبنان - فلسطين

قسد: زعزعة استقرار مناطق شمال وشرق سوريا خطر مباشر على الامن الاقليمي والدولي


جددت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الاثنين ( 26 كانون الثاني 2026 )، التزامها الكامل بمواصلة الحرب ضد تنظيم "داعش" الارهابي، فيما حذرت من أن أي زعزعة للاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا تشكل خطراً مباشراً على الأمن الإقليمي والدولي.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتحرير مدينة كوباني من تنظيم "داعش" الارهابي: "بعد أحد عشر عاماً على ذلك الانتصار التاريخي، تتعرض مدينة كوباني مجدداً لهجمات وحصار وضغوط مستمرة".

وأوضحت أن "استهداف كوباني اليوم هو استهداف مباشر لرمزية الانتصار على داعش، ومحاولة للانتقام من مدينة كسرت مشروعه".

ووجهت قوات سوريا الديمقراطية رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن "حماية مكتسبات الانتصار على داعش ليست خياراً سياسياً، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية مشتركة".

وأكدت أن "الصمت تجاه ما تتعرض له كوباني يتناقض مع التضحيات التي قُدّمت لهزيمة الإرهاب".

ويُصادف اليوم الذكرى الحادية عشرة لتحرير مدينة كوباني في شمال سوريا من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما تعيش المدينة نفسها اليوم حصاراً تفرضه قوات موالية لحكومة سوريا ومجموعات مسلحة أخرى.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
