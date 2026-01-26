قسد: زعزعة استقرار مناطق شمال وشرق سوريا خطر مباشر على الامن الاقليمي والدولي

جددت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الاثنين ( 26 كانون الثاني 2026 )، التزامها الكامل بمواصلة الحرب ضد تنظيم "داعش" الارهابي، فيما حذرت من أن أي زعزعة للاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا تشكل خطراً مباشراً على الأمن الإقليمي والدولي.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتحرير مدينة كوباني من تنظيم "داعش" الارهابي: "بعد أحد عشر عاماً على ذلك الانتصار التاريخي، تتعرض مدينة كوباني مجدداً لهجمات وحصار وضغوط مستمرة".

وأوضحت أن "استهداف كوباني اليوم هو استهداف مباشر لرمزية الانتصار على داعش، ومحاولة للانتقام من مدينة كسرت مشروعه".

ووجهت قوات سوريا الديمقراطية رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن "حماية مكتسبات الانتصار على داعش ليست خياراً سياسياً، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية مشتركة".

وأكدت أن "الصمت تجاه ما تتعرض له كوباني يتناقض مع التضحيات التي قُدّمت لهزيمة الإرهاب".

ويُصادف اليوم الذكرى الحادية عشرة لتحرير مدينة كوباني في شمال سوريا من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما تعيش المدينة نفسها اليوم حصاراً تفرضه قوات موالية لحكومة سوريا ومجموعات مسلحة أخرى.