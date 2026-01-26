سوريا - لبنان - فلسطين

فيدان يبحث مع وفد من حماس تطورات المرحلة الثانية لاتفاق غزة


بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، في أنقرة مع وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحيّة تطورات المرحلة الثانية لاتفاق غزة .

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها بأن لقاء فيدان بوفد حركة حماس تضمن بحث التطورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة السلام والوضع الإنساني في غزة، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.

واشارت الخارجية التركية في بيانها الى أن فيدان أطلع مسؤولي حماس على الجهود التي تبذلها تركيا في المحافل العالمية، ومنها "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لحماية حقوق سكان غزة.

وأكد وزير الخارجية التركي خلال اللقاء أن بلاده ستواصل بحزم جهودها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة.

يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قد اعلن في منتصف كانون الثاني الجاري عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار خطته المكوّنة من 20 بنداً لإنهاء الحرب بالقطاع، التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني 2025 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فيدان يبحث مع وفد من حماس تطورات المرحلة الثانية لاتفاق غزة
قسد: زعزعة استقرار مناطق شمال وشرق سوريا خطر مباشر على الامن الاقليمي والدولي
بعد 7 أكتوبر… أرقام رسمية تكشف تصدع الداخل الإسرائيلي: هجرة، اكتئاب وانهيار ثقة
حزب الله يحذر من الحرب على إيران: لن نسكت على تهديد السيد الخامنئي
الكيان الصهيوني يرش أراضي سورية بمادة مجهولة!
سوريا.. اتهامات متبادلة بين الجيش و"قسد" بخرق وقف النار
سياسي فلسطيني: مجلس السلام فى غزة لا يستند إلى الشرعية الدولية
سوريا: وزارة الداخلية تعلن السيطرة على سجن الأقطان في الرقة
ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 71562 شهيدا و 171379 مصابا
لبنان يطالب روسيا بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك