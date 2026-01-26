فيدان يبحث مع وفد من حماس تطورات المرحلة الثانية لاتفاق غزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، في أنقرة مع وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحيّة تطورات المرحلة الثانية لاتفاق غزة .

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها بأن لقاء فيدان بوفد حركة حماس تضمن بحث التطورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة السلام والوضع الإنساني في غزة، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.

واشارت الخارجية التركية في بيانها الى أن فيدان أطلع مسؤولي حماس على الجهود التي تبذلها تركيا في المحافل العالمية، ومنها "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لحماية حقوق سكان غزة.

وأكد وزير الخارجية التركي خلال اللقاء أن بلاده ستواصل بحزم جهودها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة.

يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قد اعلن في منتصف كانون الثاني الجاري عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار خطته المكوّنة من 20 بنداً لإنهاء الحرب بالقطاع، التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني 2025