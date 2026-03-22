سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا: الجيش الصهيوني يستحدث سياجا يثير مخاوف الأهالي في ريف درعا الغربي ويقضم المزيد من الأراضي


أفادت مصادر أهلية في درعا بسوريا عن قيام الجيش الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية بإنشاء موقع عسكري جديد في منطقة وادي جبين التابعة للجولان السوري المحتل، فبحسب المصادر يتمركز الموقع الصهيوني الجديد في الجهة المقابلة لقريتي معربة وعابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

كذلك لفتت المصادر ذاتها في حديثها للقناة الروسية، إلى أن حالة من القلق الشديد والتوتر المبني على الخوف من المجهول تسود أوساط الأهالي بسبب قيام الجيش الإسرائيلي بنصب سياج جديد متقدم وخارج نطاق الخط الفاصل السابق الذي كان يرسم حدود الجولان السوري مع منطقة حوض اليرموك.

وأضافت المصادر أن قلق الأهالي يتأتى من اعتبار هذه الخطوة مؤشرا على توسع جديد في المنطقة، وفرضا لواقع مغاير يقوم على إنشاء نقطة عسكرية دائمة في الموقع المستحدث وما يرتب على ذلك من تهديد لحياة المواطنين السوريين وتقييد لتحركاتهم في هذه المنطقة الحدودية التي تشهد توترات كبيرة تؤثر على أمن المواطنين ومعيشتهم في ظل ترقب المزيد من التطورات الأمنية المقلقة في المنطقة الجنوبية من سوريا.

وذكرت المصادر أن دورية عسكرية إسرائيلية قوامها ثلاث سيارات عسكرية يستقلها عدد من عناصر المشاة توغلت لحوالي الساعة مساء أمس السبت بأطراف وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك غرب درعا.

كذلك أوضحت أن توغل عناصر الدورية الإسرائيلية جاء من بوابة تل أبو الغيثار وصولا إلى بداية طريق وادي الرقاد، فيما تحركت الآليات الثلاث باتجاه سيل أبو عمر في المنطقة.

