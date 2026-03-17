سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان: حزب الله ينفي ارتباطه بخلايا أو شبكات داخل الكويت


 

نفى حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، ارتباطه بخلايا أو شبكات داخل الكويت، حيث ذكر الحزب في بيان، إنه "ينفي نفيًا قاطعًا الادعاءات والاتهامات الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية بشأن ارتباطه بخلايا أو شبكات داخل الكويت"، مؤكدا أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وهي محض افتراءات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلًا"، حسب نص البيان.

وأضاف البيان، أن "حزب الله أعلن مرارًا وتكرارًا وبكل وضوح، أنه لا وجود لخلايا أو أفراد أو تشكيلات لحزب الله في الكويت"، مؤكدًا "حرصه الدائم والثابت على أمن الكويت واستقرارها وسلامة شعبها، وعلى أفضل العلاقات والتعاون بين لبنان والكويت، حكومة وشعبًا".

