إعلام عبري: دمار ثلاث مبان بالكامل على الأقل في تل أبيب جراء صاروخ إيراني

أفادت وسائل اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بتدمير ثلاث مبان بالكامل على الأقل في تل أبيب جراء صاروخ إيراني، حيث ذكرت أن "صفارات الإنذار دوت في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران وتلقي بلاغات عن سقوط شظايا في عدة مناطق في تل أبيب".

كما لفتت الى "سقوط شظايا صاروخ إيراني في 7 مواقع إحداها مباشرة على مبنى ما تسبب بوقوع 6 إصابات بحالة طفيفة في مواقع متفرقة".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق، عن "إطلاق الموجة 78 من عمليات الوعد الصادق 4 باتجاه الأراضي المحتلة وقواعد أمريكية فجر اليوم".