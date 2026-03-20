الاعلام العبري: القصف الإيراني يدمر 9 آلاف مبنى ويخلف 21 قتيلا وأكثر من 4 آلاف جريح في إسرائيل


كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن القصف الإيراني على إسرائيل أسفر عن أضرار جسيمة شملت تدمير 9 آلاف مبنى و3 آلاف سيارة، بالإضافة إلى سقوط 21 قتيلا وإصابة أكثر من 4 آلاف شخص، حيث جاءت هذه الخسائر في إطار الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران على إسرائيل، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام العشرين الماضية من الحرب.

فبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باتجاه إسرائيل خلال هذه الفترة، فيما قدر الجيش الإسرائيلي العدد بنحو 350 صاروخا. وتسببت الصواريخ الإيرانية، ومن بينها الصواريخ العنقودية، في أضرار واسعة النطاق طالت مناطق عدة، خاصة في وسط إسرائيل وشمال تل أبيب.

وكانت القنابل العنقودية التي تحملها بعض الصواريخ قد تسببت في اختراق المباني السكنية والبنية التحتية، حيث أظهرت تقارير ميدانية تدمير شقق بالكامل في حين بقيت الشقق المجاورة سليمة تقريبا.

كما لفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن الهدف من هذه الهجمات ليس تدمير المنازل بقدر ما هو إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية. وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين جراء الصواريخ الإيرانية 21 شخصا، بينهم اثنان توفيا في طريقهما إلى الملاجئ، فيما تجاوز عدد المصابين 4 آلاف.

كما تسبب القصف في خلق تعقيدات كبيرة لقوات الإنقاذ، لا سيما مع وجود قنابل غير منفجرة لا تزال تشكل خطرا في مناطق متفرقة، وسط توقعات بأن تستمر جهود تمشيطها لأشهر مقبلة.

وتأتي هذه الخسائر في وقت يواصل فيه حزب الله شن هجمات صاروخية على شمال إسرائيل، حيث أطلق نحو 800 صاروخ منذ انضمامه إلى الحرب، ما أدى إلى أضرار إضافية في الممتلكات والبنية التحتية في المناطق الشمالية.

