لبنان: حركة أمل تدعو للعودة عن قرار إبعاد سفير إيران

دعت حركة أمل اللبنانية، اليوم الأربعاء، الى العودة عن قرار إبعاد سفير إيران تجنباً لدخول البلاد في أزمة سياسية ووطنية، حيث ذكرت الحركة في بيان، "كان الأجدر للمسؤولين الرسميين اللبنانيين إعلان حالة طوارئ دبلوماسية على المستوى العالمي لمواجهة ما أعلنه أمس وزير الحرب (الإسرائيلي) متفاخراً بتدمير كافة الجسور القائمة على طول مجرى نهر الليطاني وإعلانه نوايا كيانه إحتلال مساحة 10 % من مساحة لبنان وجعل بحدوده حتى منطقة جنوب الليطاني كمنطقة عازلة".

وأضافت "لن نتهاون في تمرير هذه الخطوة تحت أي ظرف من الظروف، فالعودة عن الخطأ فضيلة وطنية وخطوة خارجة عن المألوف الوطني ومشبوهة في التوقيت في زمانها ومكانها"، لافتة إلى أن "هؤلاء المسؤولين لم يكلفوا أنفسهم عناء إدانة العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على لبنان وإخراج ثلث سكانه من ديارهم بغير حق".

كما دعت الجهات الرسمية الى "العودة والتراجع عن قرار إبعاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فذلك يهدف إلى تجنيب البلاد الدخول في أزمة سياسية ووطنية"، مشددة على "أهمية الحوار والحفاظ على التوازن الوطني لتجنب أي تداعيات قد تؤثر في الاستقرار الداخلي بلبنان".