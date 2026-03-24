سوريا - لبنان - فلسطين

الخارجية اللبنانية توضح سبب سحب اعتماد السفير الإيراني وتؤكد ليس قطعا للعلاقات الدبلوماسية


أوضحت وزارة الخارجية اللبنانية أن قرار سحب اعتماد السفير الإيراني، لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، بل هو إجراء قانوني بحق السفير لمخالفته أصول العمل الدبلوماسي، إذ استندت الوزارة في بيانها إلى المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد أن خالف السفير محمد رضا رؤوف شيباني موجبات عمله كسفير معين في لبنان. وأوضحت أن المادة 41 من الاتفاقية تمنع الدبلوماسيين من التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها.

كذلك ذكرت الوزارة أن السفير الإيراني أدلى بتصريحات تدخلت في السياسة الداخلية اللبنانية وانتقدت قرارات الحكومة، كما أجرى لقاءات مع جهات لبنانية غير رسمية دون التنسيق مع وزارة الخارجية.

فيما أكدت الوزارة من جهة أخرى حرصها الدائم على أفضل علاقات الصداقة مع الجمهورية الإيرانية وغيرها من الدول، مشددة على أن هذه العلاقات تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.

وجاء هذا التوضيح في ظل جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول طبيعة العلاقة بين بيروت وطهران، حيث ربط البين قرار سحب اعتماد السفير الإيراني بقطع العلاقات الدبلوماسية، حيث سعت وزارة الخارجية إلى وضع النقاط على الحروف، مؤكدة التزام لبنان بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكرس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

آخر الاضافات
الخارجية اللبنانية توضح سبب سحب اعتماد السفير الإيراني وتؤكد ليس قطعا للعلاقات الدبلوماسية
لبنان تسحب الاعتماد من السفير الايراني ويطالبه بمغادرة أراضيها!
إعلام عبري: دمار ثلاث مبان بالكامل على الأقل في تل أبيب جراء صاروخ إيراني
جيش الاحتلال يدمر جسر القعقعية على نهر الليطاني جنوبي لبنان
سوريا: الجيش الصهيوني يستحدث سياجا يثير مخاوف الأهالي في ريف درعا الغربي ويقضم المزيد من الأراضي
لبنان: حزب الله يستهدف قاعدة تقاطع غولاني غرب بحيرة طبريا بصلية صاروخية
حزب الله: استهدفنا مقر قيادة الفرقة 91 بصلية صاروخيّة
الاعلام العبري: القصف الإيراني يدمر 9 آلاف مبنى ويخلف 21 قتيلا وأكثر من 4 آلاف جريح في إسرائيل
قوات الاحتلال تُغلق المسجد الأقصى بالكامل في أول أيام عيد الفطر
جيش الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع تابعة للحكومة السورية
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
