جيش الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع تابعة للحكومة السورية

ذكر جيش الإحتلال، اليوم الجمعة، إنه شن غارات جوية على مواقع تابعة للحكومة السورية خلال الليل «ردا على هجمات استهدفت مدنيين من الدروز في السويداء، ‎وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه «استهدف مركز قيادة وأسلحة في مجمعات عسكرية جنوب سوريا.

‎وأكد أنه «لن يتسامح مع أي أذى يلحق بالدروز» وإنه سيواصل عملياته «للدفاع عنهم» ومراقبة التطورات في المنطقة.

فيما شهدت السويداء التي تعد معقل الأقلية الدرزية في سوريا، وعلى مدى أسبوع في يوليو/تموز، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو، تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو. في حين أسفرت أعمال العنف آنذاك، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من ألفي شخص، بينهم 789 مدنيا درزيا.