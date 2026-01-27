حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا "انتكاسة" لعملية السلام في تركيا

اعتبر حزب العمال الكردستاني، اليوم الثلاثاء، أن الاشتباكات الأخيرة بين قوات حكومة نظام الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" تمثّل "انتكاسة" في عملية السلام بين الحزب وأنقرة، و"مؤامرة" لعرقلتها.

وقال المتحدث باسم الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، زاغروس هيوا، لوكالة الأنباء الفرنسية إن "التطورات في سوريا والشرق الأوسط بشكل عام لها تأثير مباشر على عملية السلام في تركيا".

واعتبر هيوا أن الهجمات الأخيرة في سوريا "ضدّ الأكراد"، بحسب تعبيره، "هي مؤامرة ضد عملية السلام، وهي تشير إلى انتكاسة في هذه العملية".

ويسري بين قوات الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية وقف لإطلاق النار جرى تمديده السبت 15 يوماً، في إطار تفاهم مشترك توصل إليه الطرفان حول مستقبل المناطق ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا.

وانسحبت قوات "قسد" في 18 يناير (كانون الثاني) من مناطق سيطرتها في محافظتي الرقة (شمالاً) ودير الزور (شرقاً)، حيث غالبية السكان عربية.