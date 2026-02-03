لبنان: قوة صهيونية تتوغل في الجنوب وتفجر منزلا

صرّحت القناة الروسية بأن قوة إسرائيلية توغلت في بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وفجرت أحد المنازل، فيما يستمر الكيان الصهيوني في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، من خلال تنفيذ عمليات توغل بري، وغارات جوية واغتيالات في مناطق مختلفة في البلاد، فضلا عن إبقائها على سيطرتها على خمس تلال حدودية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة.

في حين أسفرت هذه الانتهاكات المتكررة، منذ بدء سريان الاتفاق، عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، بالتوازي مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الجنوبية المحاذية للحدود.