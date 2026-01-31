هكرز من غزة يهاجمون أنظمة إدارة مستوطنة إسرائيلية

أعلنت مجموعة سيبرانية تُطلق على نفسها اسم "هكرز أطفال غزة" (Gaza Children Hackers) عن تنفيذ هجوم إلكتروني استهدف أنظمة الإدارة المحلية في إحدى المستوطنات الإسرائيلية الواقعة جنوب فلسطين المحتلة.

ووفق ما أوردته مصادر إعلامية، تمكنت المجموعة من اختراق أنظمة إدارة مستوطنة "حاتسور أشدود"، وهي الجهة المسؤولة عن تسيير الخدمات البلدية والبنى التحتية والشؤون الحضرية داخل المستوطنة، وترتبط بشكل مباشر بالهياكل الإدارية التابعة للكيان الإسرائيلي.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد الأنشطة السيبرانية التي تستهدف مؤسسات ومنشآت إسرائيلية، في ظل اتساع نطاق المواجهة ليشمل الفضاء الإلكتروني إلى جانب الميادين الأخرى.