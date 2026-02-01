لبنان: شهيد وجريحان جراء غارة صهيونية على جنوب البلاد

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، استشهاد مدني وجرح اثنين آخرين، بغارة صهيونية استهدفت سيارة مدنية في قضاء النبطية بجنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة، إن "مسيرة صهيونية، نفذت غارة جوية بصاروخين موجهين متسهدفة سيارة على طريق بلدة الدوير - وطى عبا عند المدخل الجنوبي للدوير ، بمحاذاة مشاتل علي حوماني في قضاء النبطية بجنوب لبنان".

وأضافت، أن " الغارة أدت الى استشهاد السائق وجرح فتى كان مع اهله بسيارتهم لحظة وقوع الغارة واصطدمت سيارتهم بجانب الطريق، كما جرحت طفلة "، وتابعت أن "الغارة أدت الى الحاق أضرار فادحة بالمنازل المجاورة وبسيارة مرسيدس كانت مركونة جانب الطريق".