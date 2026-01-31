سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 71769 شهيدا و171483 مصابا


ارتفع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة إلى 71769 شهيدا، و171483 مصابا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية وحتى الآن 17 شهيدا بينهم 12 شهيدا جديدا منذ ساعات فجر اليوم، و49 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وبينت المصادر، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الاول الماضي قد ارتفع إلى 509، وإجمالي الإصابات إلى 1,405، فيما جرى انتشال 715 جثمانا.

ونوهت إلى أنه تمت إضافة عدد 85 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 23 يناير/كانون الثاني الجاري حتى 30 من ذات الشهر".

