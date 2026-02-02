سوريا - لبنان - فلسطين

الإعلام العبري يكشف عن محاولة اغتيال فاشلة لخليل الحية في مطار بيروت


كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال حاولت، خلال الأشهر الأولى من حرب الإبادة على قطاع غزة، اغتيال القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية، عبر استهدافه بقصف جوي مباشر في مطار بيروت الدولي، إلا أن العملية أُلغيت في اللحظة الأخيرة بسبب عدم توفر تأكيدات استخبارية قاطعة حول موقعه الدقيق.

ويأتي هذا الكشف بعد محاولة اغتيال سابقة فاشلة استهدفت الحية في العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر/أيلول 2025، خلال اجتماع للوفد المفاوض، حيث أدى الهجوم الجوي الإسرائيلي إلى استشهاد نجله همام ومرافقه وعدد من العاملين بمكتبه، دون إصابة الحية نفسه.

ويبرز التقرير استمرار سياسة الاغتيالات الإسرائيلية خارج الحدود، رغم فشلها في بعض الحالات بسبب نقص الدقة الاستخبارية أو التداعيات السياسية والأمنية.

