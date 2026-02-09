حزب الله يصدر بيانا: تطور خطير ينذر ببدء مرحلة جديدة

اصدر حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، بيانا بشان الاحداث في جنوب لبنان، فيما اكد ان ذلك تطور خطير ينذر ببدء مرحلة جديدة.

وقال الحزب في بيان "ندين العدوان الخطير الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي عبر توغّله إلى بلدة الهبارية في ‌‏قضاء حاصبيا واختطاف مسؤول الجماعة الإسلامية في منطقتي حاصبيا ومرجعيون الأخ ‌‏عطوي عطوي من منزله، والاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته وترويعهم، كما يدين الاعتداءين؛ ‏على ‏سيارة في بلدة يانوح والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم طفل، إضافة إلى ‏استشهاد مواطن في بلدة عيتا الشعب"، مبينا ان "ذلك يؤكد الطبيعة ‏الإجرامية والوحشية لهذا العدو القائمة ‏على القتل والإرهاب والقرصنة واستخفافه الكامل بالسيادة ‏اللبنانية.".

وأضاف ان "هذا التطور الخطير ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت والعربدة الإسرائيلية القائمة على ‌‏التوغل وعمليات الخطف والأسر، بما يعرّض جميع أبناء الجنوب لخطر ‏مباشر ويضعهم أمام ‏تهديد دائم، في ظلّ غياب أي رادع أو حماية لهم من عدو متفلّت من كل ‏الضوابط ولا يحترم أي ‏قوانين أو مواثيق دولية".

وبين انه "أمام هذا الاعتداء السافر، لا سيما بعد زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب وما شاهده من معاناة ‏لأهلنا ‏ووجود للاحتلال على أرضنا، فإن الدولة اللبنانية مطالبة اليوم بتحمّل مسؤولياتها الوطنية ‏كاملة، ‏وفق ما ألزمت نفسها به في بيانها الوزاري، والخروج من حالة الصمت والعجز، واتخاذ ‌‏إجراءات رادعة ومواقف حازمة وواضحة، والتحرك الفوري على كل المستويات السياسية ‌‏والدبلوماسية والقانونية، والعمل الجدي لحماية المواطنين، وعدم الاكتفاء بالأقوال التي لا تمنع ‌‏العدو من التمادي في اعتداءاته وعربدته".