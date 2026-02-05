الكشف عن موقوف في الامن العام اللبناني متورط باغتيال الشهيد الاقدس السيد نصر الله

كشف الصحافي اللبناني عبدالله قمح أن هناك موقوفا لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية متورط بعملية اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد الاقدس السيد حسن نصرالله.

وقال قمح في مقابلة: "هناك شخص موقوف لدى المديرية العامة للأمن العام وقد تبين من خلال التحقيقات أنه متورط بطريقة بعيدة جدا مع الإسرائيلي، وقدم اعترافات خطيرة للغاية من بينها أنه خلال معركة الإسناد كان يتردد إلى الضاحية الجنوبية لبيروت مع مجموعة من الأشخاص وفي حوزته جهاز صغير وكان يتوجه إلى نقاط معينة في الضاحية تبين أن فيها فوهات الأنفاق التابعة للحزب".

وذكر أن "هذا الجهاز كان يحدد العمق بين سطح الأرض والمنشآت الموجودة تحت الأرض، وهذا الموضوع خدم الإسرائيلي حتى يعرف القنابل التي يحتاج إلى استخدامها في عمليات الاستهداف والغارات الجوية عند ضرب هذه المنشآت".

وكشف قمح أن "الاعترافات بينت أن من المناطق التي توجه إليها الموقوف هي المنطقة التي اغتيل فيها الشهيد الاقدس السيد نصرالله".

يذكر أن إسرائيل اغتالت الشهيد الاقدس السيد حسن نصرالله يوم 27 ايلول 2024، في عملية أطلق عليها اسم "النظام الجديد".

وجاءت عملية الاغتيال بعد معلومات حصل عليها الجيش الإسرائيلي تُفيد باجتماع لقادة حزب الله في مقرِّه المركزي بالضاحية الجنوبية.

وتشير المعلومات إلى أن طائرات "إف 35" ألقت قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات، يزيد وزنها عن ألفي رطل، أدت إلى تدمير 6 مبان كليا، واستهداف المقر.