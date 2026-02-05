سوريا - لبنان - فلسطين

الكشف عن موقوف في الامن العام اللبناني متورط باغتيال الشهيد الاقدس السيد نصر الله


كشف الصحافي اللبناني عبدالله قمح أن هناك موقوفا لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية متورط بعملية اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد الاقدس السيد حسن نصرالله.

وقال قمح في مقابلة: "هناك شخص موقوف لدى المديرية العامة للأمن العام وقد تبين من خلال التحقيقات أنه متورط بطريقة بعيدة جدا مع الإسرائيلي، وقدم اعترافات خطيرة للغاية من بينها أنه خلال معركة الإسناد كان يتردد إلى الضاحية الجنوبية لبيروت مع مجموعة من الأشخاص وفي حوزته جهاز صغير وكان يتوجه إلى نقاط معينة في الضاحية تبين أن فيها فوهات الأنفاق التابعة للحزب".

وذكر أن "هذا الجهاز كان يحدد العمق بين سطح الأرض والمنشآت الموجودة تحت الأرض، وهذا الموضوع خدم الإسرائيلي حتى يعرف القنابل التي يحتاج إلى استخدامها في عمليات الاستهداف والغارات الجوية عند ضرب هذه المنشآت".

وكشف قمح أن "الاعترافات بينت أن من المناطق التي توجه إليها الموقوف هي المنطقة التي اغتيل فيها الشهيد الاقدس السيد نصرالله".

يذكر أن إسرائيل اغتالت الشهيد الاقدس السيد حسن نصرالله يوم 27 ايلول 2024، في عملية أطلق عليها اسم "النظام الجديد".

وجاءت عملية الاغتيال بعد معلومات حصل عليها الجيش الإسرائيلي تُفيد باجتماع لقادة حزب الله في مقرِّه المركزي بالضاحية الجنوبية.

وتشير المعلومات إلى أن طائرات "إف 35" ألقت قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات، يزيد وزنها عن ألفي رطل، أدت إلى تدمير 6 مبان كليا، واستهداف المقر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن موقوف في الامن العام اللبناني متورط باغتيال الشهيد الاقدس السيد نصر الله
فلسطين: إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال واستمرار الغارات ونسف المباني في غزة
الشيخ نعيم قاسم: موقفنا الدفاع ولن نستسلم
لبنان: قوة صهيونية تتوغل في الجنوب وتفجر منزلا
الإعلام العبري يكشف عن محاولة اغتيال فاشلة لخليل الحية في مطار بيروت
بيان صادر عن حزب الله تعزية بوفاة السيد عبد الكريم نصرالله والد سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصرالله:
لبنان: شهيد وجريحان جراء غارة صهيونية على جنوب البلاد
هكرز من غزة يهاجمون أنظمة إدارة مستوطنة إسرائيلية
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 71769 شهيدا و171483 مصابا
غارات اسرائيلية غتدرة عنيفة تستهدف جنوب لبنان
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك