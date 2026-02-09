قوة إسرائيلية تختطف قيادياً إسلامياً جنوب لبنان

أفادت مصادر محلية في لبنان، اليوم الإثنين ( 9 شباط 2026 )، بأن "عملية اختطاف القيادي في الجماعة الإسلامية، عطوي عطوي، جرت عقب تسلل قوة إسرائيلية راجلة من جهة موقع رويسات العلم باتجاه تلة سدانة، بعمق يقدربنحو 4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وأكدت المصادر أن "القوة المتسللة اجتازت الشوارع الرئيسية لبلدة كفرشوبا قبيل اقتحام منزل عطوي واعتقاله، حيث جرى تقييد زوجته، ومصادرة أوراق وأغراض خاصة من داخل المنزل.

وبحسب المعلومات، ارتفع عدد الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل إلى 24 أسيراً.

يذكر أن "اختطاف عطوي خلف صدمة في منطقة العرقوب بعد ساعات على انتهاء زيارة نواف سلام إلى كفرشوبا المجاورة برغم انتشار الجيش فيها ووقوعها في الخطوط الخلفية للمواجهة".

وكان قد باشر رئيس الحكومة نواف سلام، زيارة إلى جنوب لبنان، قدّم خلالها وعودًا بإعادة إعمار القرى المتضرّرة جرّاء الحرب، في ظلّ استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأ رئيس الحكومة اللبنانية، زياراته الميدانية إلى جنوب لبنان لمدة يومين، شملت في يومها الأول عددًا من القرى والبلدات الحدودية المتضررة من الحرب الأخيرة، حيث أعلن خلال الجولة التزام الحكومة البدء بإعادة إعمار المناطق المدمّرة، وإطلاق مشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.