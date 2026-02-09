سوريا - لبنان - فلسطين

قوة إسرائيلية تختطف قيادياً إسلامياً جنوب لبنان


أفادت مصادر محلية في لبنان، اليوم الإثنين ( 9 شباط 2026 )، بأن "عملية اختطاف القيادي في الجماعة الإسلامية، عطوي عطوي، جرت عقب تسلل قوة إسرائيلية راجلة من جهة موقع رويسات العلم باتجاه تلة سدانة، بعمق يقدربنحو 4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وأكدت المصادر أن "القوة المتسللة اجتازت الشوارع الرئيسية لبلدة كفرشوبا قبيل اقتحام منزل عطوي واعتقاله، حيث جرى تقييد زوجته، ومصادرة أوراق وأغراض خاصة من داخل المنزل.

وبحسب المعلومات، ارتفع عدد الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل إلى 24 أسيراً.

يذكر أن "اختطاف عطوي خلف صدمة في منطقة العرقوب بعد ساعات على انتهاء زيارة نواف سلام إلى كفرشوبا المجاورة برغم انتشار الجيش فيها ووقوعها في الخطوط الخلفية للمواجهة".

وكان قد باشر رئيس الحكومة نواف سلام، زيارة إلى جنوب لبنان، قدّم خلالها وعودًا بإعادة إعمار القرى المتضرّرة جرّاء الحرب، في ظلّ استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأ رئيس الحكومة اللبنانية، زياراته الميدانية إلى جنوب لبنان لمدة يومين، شملت في يومها الأول عددًا من القرى والبلدات الحدودية المتضررة من الحرب الأخيرة، حيث أعلن خلال الجولة التزام الحكومة البدء بإعادة إعمار المناطق المدمّرة، وإطلاق مشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ قاسم: أي تراجع أو استسلام لا يبقي لبنان على خارطة الدول المستقلة
قوة إسرائيلية تختطف قيادياً إسلامياً جنوب لبنان
حزب الله يصدر بيانا: تطور خطير ينذر ببدء مرحلة جديدة
الكشف عن موقوف في الامن العام اللبناني متورط باغتيال الشهيد الاقدس السيد نصر الله
فلسطين: إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال واستمرار الغارات ونسف المباني في غزة
الشيخ نعيم قاسم: موقفنا الدفاع ولن نستسلم
لبنان: قوة صهيونية تتوغل في الجنوب وتفجر منزلا
الإعلام العبري يكشف عن محاولة اغتيال فاشلة لخليل الحية في مطار بيروت
بيان صادر عن حزب الله تعزية بوفاة السيد عبد الكريم نصرالله والد سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصرالله:
لبنان: شهيد وجريحان جراء غارة صهيونية على جنوب البلاد
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك