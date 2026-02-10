سوريا - لبنان - فلسطين

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة أنقذت لبنان وإسرائيل أضعف من أي وقت مضى


أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، ( 10 باط 2026 )، أن المقاومة أنقذت لبنان في ظل غياب الدولة وعدم قدرة الجيش على الدفاع عن الأرض في مراحل سابقة، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني اليوم أضعف من أي وقت مضى رغم كل الإمكانات والدعم الدولي المقدم له.

وقال الشيخ قاسم في كلمة في الذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران إن "القانون الدولي يوصّف "إسرائيل" بدولة احتلال، لكن قوى الاستكبار العالمي تسعى لشرعنة هذا الاحتلال وسلب أراضي الفلسطينيين، مؤكداً أن الصمود اللبناني والفلسطيني هو الذي منع تحقيق أهداف العدو، وأن العمل مستمر لتبقى "إسرائيل" بلا حدود وبلا استقرار.

وأضاف أن ما مر على المقاومة في لبنان، بدءاً من تفجير "البيجر" وصولاً إلى استشهاد السيد حسن نصر الله والقادة، أحداث تهتز لها الجبال وتسقط معها الدول، إلا أن المقاومة بقيت مرفوعة الرأس، واصفاً السيد نصر الله بالشهيد العظيم الذي استشهد في سبيل الحفاظ على قوة لبنان.

وأوضح الشيخ قاسم أن على المسؤولين في الدولة التفكير في إمكانية الاستفادة من المقاومة وخبراتها في الدفاع عن الأرض، مبيناً أن لبنان يفتخر بتحرره رغم ضعفه عبر ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

وتابع أن إيران بقيت صامدة وعزيزة وتتقدم، لافتاً إلى أن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه في غزة ولبنان وإيران واليمن رغم كل ما يمتلكه من دعم.

