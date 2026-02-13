لبنان: نبيه بري أول المرشحين للانتخابات التشريعية

قدم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الجمعة ترشحه للانتخابات التشريعية كأول مرشح على لوائح الانتخابات النيابية، حيث أكد بري تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من مايو المقبل، وقال: "هذا ما أبلغته لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وللحكومة.

وأضاف خلال استقباله في عين التينة نقيب المحامين في بيروت وعددا من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد: "من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعوق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في 10 مايو، على أن يسبقها اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في 1 و3 مايو، بحسب دول الانتشار.