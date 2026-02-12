القيادة المركزية الأمريكية: استكمال مغادرة قاعدة التنف في سوريا

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، ( 12 شباط 2026 )، أن قواتها على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات يشكلها داعش الإرهابي، مشددة على الاستمرار في منع عودة ظهور هذه العصابات الإرهابية مجدداً.

وذكرت القيادة المركزية لرويترز أنها "أكملت يوم أمس انسحاباً منظماً لقواتها من قاعدة التنف في سوريا،" مبينة، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار انتقال مدروس ومشروط للعمليات العسكرية في المنطقة".

وأضافت "أنها تبقى مستعدة للرد على أي تهديد يصدر من داعش،" مؤكدة في الوقت ذاته "دعم جهود الشركاء الرامية إلى منع عودة نشاط تلك العصابات لضمان أمن واستقرار المنطقة".