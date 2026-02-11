سوريا - لبنان - فلسطين

إسرائيل تقصف منزلا مأهولا في بليدا ثم تدمره ببراميل متفجرة


أفاد مراسل القناة الروسية في لبنان اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية ألقت قنابل على منزل مأهول في بلدة بليدا جنوب لبنان، وبعد مغادرة سكانه دمرت المنزل بإلقاء براميل متفجرة، حيث وثقت مشاهد مصورة، لحظة إلقاء محلقة إسرائيلية القنبلة على المنزل المأهول في بليدا، ما أحدث حالة من الذعر والخوف لدى سكان المنزل.

وعقب خروج السكان ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل متفجرة على المنزل ما أدى إلى تدميره.

في غضون ذلك، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على بلدة عيترون جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح.، هذا وخرقت دبابة إسرائيلية الخط الأزرق ليلا في منطقة هرمون جنوب لبنان حيث أطلقت رشقات رشاشة باتجاه بلدة يارون جنوب.

الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
