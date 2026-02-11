إسرائيل تقصف منزلا مأهولا في بليدا ثم تدمره ببراميل متفجرة

أفاد مراسل القناة الروسية في لبنان اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية ألقت قنابل على منزل مأهول في بلدة بليدا جنوب لبنان، وبعد مغادرة سكانه دمرت المنزل بإلقاء براميل متفجرة، حيث وثقت مشاهد مصورة، لحظة إلقاء محلقة إسرائيلية القنبلة على المنزل المأهول في بليدا، ما أحدث حالة من الذعر والخوف لدى سكان المنزل.

وعقب خروج السكان ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل متفجرة على المنزل ما أدى إلى تدميره.

في غضون ذلك، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على بلدة عيترون جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح.، هذا وخرقت دبابة إسرائيلية الخط الأزرق ليلا في منطقة هرمون جنوب لبنان حيث أطلقت رشقات رشاشة باتجاه بلدة يارون جنوب.