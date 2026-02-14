ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 72051 شهيدا و171706 مصابين

ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023، إلى 72051 شهيدا، و171706 مصابين.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم السبت، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، بلغت 5 شهداء تم انتشالهما من تحت الركام، بالإضافة إلى 15 إصابة، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وقالت إنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الاول الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 591 شهيدا، وإجمالي الإصابات 1,598 مصابا، وإجمالي الانتشال من تحت الركام 726 شهيدا.