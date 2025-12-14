واشنطن تكشف تفاصيل "هجوم تدمر" وتتهم داعش بتنفيذه

كشفت القيادة الوسطى الأمريكية، السبت، تفاصيل الهجوم الذي استهدف قواتها قرب مدينة تدمر في سوريا، كاشفة أن عنصرا بتنظيم داعش نفذه.

​وقالت القيادة في بيان، "مقتل 2 من الجيش الأمريكي ومدني أمريكي وإصابة 3 آخرين جراء كمين لمسلح منفرد من داعش"، موضحة أن "القوات الأمريكية اشتبكت مع المسلح الذي نفذ الكمين وقتلته".

وأضافت "نصب كمين مسلح من قبل تنظيم داعش ضد أفراد أمريكيين في سوريا"، مردفة "تم قتل المسلح الذي نفذ الكمين ضد القوات الأمريكية بسوريا بعد الاشتباك معه".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، اليوم السبت، عن مقتل جنديين ومدني وجرح 3 في هجوم وسط سوريا.