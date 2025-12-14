تعرض دورية امريكية سورية لإطلاق نار قرب تدمر

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، بتعرض دورية مشتركة لقوات الأمن السورية وقوات أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر، أثناء تنفيذ جولة ميدانية في المنطقة.

وذكرت الوكالة، أن "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأميركية، فيما قُتل مطلق النار".

وأضافت، أن "حركة السير على الطريق الدولي دير الزور – دمشق توقفت مؤقتاً على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة".