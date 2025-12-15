الداخلية السورية تعلن القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم في هجوم تدمر

أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية "نوعية وحاسمة" في مدينة تدمر، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم في "الهجوم الإرهابي الجبان".

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان: "وحداتنا نفذت عملية أمنية نوعية وحاسمة في مدينة تدمر، عقب الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذه عنصر تابع لتنظيم داعش يوم أمس، واستهدف مقر اجتماع قيادة الأمن الداخلي في البادية السورية، بمشاركة وفد من التحالف الدولي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

وأضاف البيان: "العملية جاءت بالتنسيق الكامل مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم، وإخضاعهم للتحقيق مباشرة".

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن استهداف مؤسسات الدولة لن يمر دون رد"، موضحة أن "الأجهزة الأمنية تمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة العالية على الضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن البلاد واستقرارها، وملاحقة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".

وتأتي العمليات الأمنية على خلفية الهجوم الذي استهدف وفدا عسكريا أمريكيا وسوريا مشتركا في تدمر وسط سوريا، أمس السبت، حيث أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين، بينهم جنديان ومدني يعمل مترجما، إضافة إلى إصابة عناصر من القوات الأمريكية والسورية.