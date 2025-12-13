الأمين العام لحزب الله: لن نخضع لأي تهديدات

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، أن حزب الله اللبناني لن يخضع لأي تهديدات، إذ ذكر الشيخ نعيم قاسم في كلمة متلفزة، إن "الجيش والدولة اللبنانية دورهما الحماية ومنع العدوان والمقاومة دورها المساندة"، مؤكداً، أن "حماية لبنان مسؤولية السلطة السياسية، وإذا كان الجيش غير قادر يجب تعزيز سلاحه".

وأضاف، "حصرية السلاح بالصيغة التي تطرح الآن هو مطلب أميركي - (إسرائيلي)"، منوهاً، أنه "مع الاستسلام لن تبقى لبنان"، وتابع، "لا نخضع لأي تهديدات وتأثرنا من أي ثمن سندفعه سيكون أقل من الاستسلام"، مضيفاً، "استطعنا أن نمنع العدو من تحقيق هدفه المتمثل في استئصال حزب الله"، مضيفاً، "نقول لأميركا سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض ولن يُنزع السلاح تحقيقاً لهدف (إسرائيل) ولو اجتمعت الدنيا على لبنان".

كما لفت إلى، أن "المقاومة حررت الأرض وصمدت في مواجهة التحديات وردعت العدوان (الإسرائيلي) وأوقفت اجتياح لبنان وابتلاعه"، مبيناً، أن "المبعوث الأميركي توم براك يريد ضم لبنان إلى سوريا وهذا مشروع خطير للغاية".