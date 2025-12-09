سوريا - لبنان - فلسطين

خبيرة دولية: الجولاني سلطة أمر واقع تقود سوريا نحو التقسيم


حذرت الخبيرة الدولية في شؤون الشرق الأوسط سماهر الخطيب، من خطورة المسار الذي تتجه إليه سوريا في ظل ما وصفته بـ“سلطة أمر واقع” يقودها ألجولاني، معتبرة أن البلاد تدخل مرحلة غير مسبوقة من التفكك الأمني والاجتماعي بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات والإضرابات الشعبية.

وقالت الخطيب في تصريح ل /المعلومة/، إن “سوريا اليوم ليست دولة بالمفهوم المؤسساتي، بل سلطة فرضت نفسها على السوريين بدعم خارجي منح الشرعية ابو محمد الجولاني رغم فشله المتكرر في ضبط الملف الأمني”. 

وأضافت أن “استمرار الانتهاكات والاعتقالات التعسفية جعل من الداخل السوري ساحة مكشوفة لتقاسم النفوذ بين الأطراف الدولية والإقليمية”.

وأوضحت الخبيرة أن “سوريا تتميز بتنوعها القومي والديني، لكن إدارة الجولاني للبلاد اتسمت بروح عنصرية عمقت الانقسامات، ودفعت بالمشهد نحو خارطة تقسيم جديدة يجري رسمها بأيدٍ إسرائيلية”، مشيرة إلى أن “أكثر من 8 آلاف عسكري سابق يقبعون في سجون الجولاني، وهو رقم يعكس حجم القمع الذي يُمارس ضد كل من يعارض سلطته”.

وبينت أن “الإضراب الشعبي المستمر في عدة محافظات جاء نتيجة طبيعية لحالة الغضب من تصاعد القتل والاعتقالات، ولن يتوقف طالما تستمر السلطة في نهجها الأمني الذي يدفع البلاد نحو المجهول”.

وأكدت الخطيب، في ختام حديثها، أن “الأيام المقبلة ستشهد تصاعداً أكبر في الاحتقان الشعبي ما لم يُفتح مسار سياسي حقيقي يوقف الانتهاكات ويمنع تفكيك سوريا”، محذرة من “مرحلة أشد خطورة قد تضع البلاد أمام واقع لا رجعة فيه”

آخر الاضافات
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
