سوريا - لبنان - فلسطين

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 15 فلسطينيا


شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت 15 فلسطينيا في الخليل وجنين وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم، ففي محافظة الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 مواطنين من بلدة بيت أمر، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط أجواء باردة وماطرة.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض بأن المعتقلين هم: محمد يوسف قوقاس اخليل ونجله أمير، ورضوان شفيق قوقاس اخليل ونجله مالك، ووليد محمد رضوان قوقاس ونجله محمد، بالإضافة إلى حكم أيمن فايق قوقاس، حيث اقتادتهم القوات إلى معسكر للجيش الإسرائيلي داخل مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، حيث فجّر الجنود الإسرائيليون الباب الرئيسي لمنزل المواطن محمود يوسف قوقاس الذي لم يكن متواجدا في منزله وقت الاقتحام، كما استولوا على كميات من المصاغ الذهبي الخاص بالعائلات خلال الحملة.

كما لفتت مصادر أمنية ومحلية إلى أن القوات الإسرائيلية فتشت عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل لعائلة ربعي واعتدت على أصحابها بالضرب، فيما نصبت حواجز عسكرية على مداخل المحافظة وبلداتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية.

أما في محافظة جنين فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنين من بلدتي عرابة وبير الباشا، هما الأسير المحرر محمد العارضة من عرابة، والأسير المحرر محمد غوادرة من بير الباشا، عقب مداهمة منازلهما، كما داهمت عدة منازل ومحال تجارية في البلدتين.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين في الثلاثينيات من عمرهما، هما: عبادة داود وهشام حمدان، بعد اقتحام المدينة من مدخلها الجنوبي والانتشار في حيي شريم وآل داود.

وفي ذات الصدد، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات حبلة وكفر ثلث جنوب المحافظة، إضافة إلى بلدتي عزون وأماتين شرقا، وجابت آلياتها شوارع البلدات قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير المحرر قسام رياض محمد بدير (36 عاما)، بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب المدينة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، المواطن خليل عماد خليل العمور (30 عاما)، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

فيما تأتي هذه الحملة في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، حيث تشن القوات الإسرائيلية اقتحامات واعتقالات يومية تطال مختلف المحافظات الفلسطينية.

