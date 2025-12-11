"حـماس" ترد على اتهامات دولية بارتكاب جرائم خلال عملية طوفان الأقصى

أعربت حركة المقاومة الاسلامية "حـماس" الفلسطينية، عن رفضها واستهجانها الشديدين لتقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم خلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

ووصفت الحركة في بيان دوافع التقرير بأنها مغرضة ومشبوهة، لاحتوائه على مغالطات وتناقضات مع وقائع موثقة من منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمات إسرائيلية.

وأشارت إلى أن التقرير يدعي تدمير مئات المنازل والمنشآت، في حين ثبت أن قوات الاحتلال هي التي دمرتها بالدبابات والطائرات، كما يزعم قتل مدنيين قُتلوا فعلياً بنيران قوات الاحتلال وفق بروتوكول "هانيبال".

كما انتقدت "حماس" ترديد التقرير مزاعم حكومة الاحتلال بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، معتبرة ذلك تحريضا وتشويها لصورة المقاومة من خلال تبني الرواية الإسرائيلية، وهي اتهامات نفتها تحقيقات وتقارير دولية.

وطالبت "منظمة العفو الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني"