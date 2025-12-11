بري: كلام باراك عن ضم لبنان إلى سوريا غلطة كبيرة

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن ما قاله المبعوث الأمريكي توم باراك عن ضم لبنان إلى سوريا "غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق".

وفي كلمة أمام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية، قال بري: "ما حدا يهدد اللبنانيين لا يعقل أن يتم التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق خاصة من الدبلوماسيين ولا سيما من شخصية كشخصية السفير توم براك"، مشددا على أن "ما قاله عن ضم لبنان إلى سوريا غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق".

وجدد القول أن "لا بديل ولا مناص للبنانيين لمواجهة المخاطر والتداعيات والتهديدات من أي جهة إلا بوحدتهم وبوحدتنا نستطيع أن نحرر الأرض".

وحول اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات، أجاب بري سائلا: "أليست الميكانيزم هي إطار تفاوضي؟ ، هناك مسلمات نفاوض عليها عبر هذه اللجنة، هي الانسحاب الإسرائيلي، انتشار الجيش اللبناني، وحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني بيد الجيش اللبناني. وهذه اللجنة هي برعاية أميركية، فرنسية وأممية، وقلت أكثر من مرة أن لا مانع من الاستعانة بأي شخص مدني أو تقني إذا لزم الأمر ذلك، بشرط تنفيذ الاتفاق".

وأكد أن "لبنان ومنذ نوفمبر عام 2024 نفذ كل ما هو مطلوب منه والجيش اللبناني انتشر بأكثر من 9300 ضابط وجندي بمؤازرة اليونيفيل، التي أكدت في آخر تقاريرها على ما نقوله لجهة التزام لبنان بكل ما هو مطلوب منه، في حين أن إسرائيل خرقت هذا الاتفاق بحوالي 11000 خرق".

وكشف أن "الجيش اللبناني نفذ %90 من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة جنوب الليطاني، وسوف ينجز بشكل تام ما تبقى مع انتهاء العام الحالي"، مضيفا: "هذا ما أكدته اليونيفيل والميكانيزم وقائد الجيش العماد رودولف هيكل".

وتابع: "لكن المؤسف أن أحدا لا يسأل ولم يسأل أين؟ ومتى؟ وكيف؟ نفذت أو التزمت إسرائيل ببند واحد من اتفاق وقف إطلاق النار؟، بل هي زادت من مساحة احتلالها للأراضي اللبنانية".